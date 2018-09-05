2018-09-05T23:26:28+03:00
Звезды

Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси

Netflix опубликовал новые тизер заключительного шестого сезона сериала [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Могила Фрэнка Андервуда - героя сериала «Карточный домик», которого играл Кевин СпейсиМогила Фрэнка Андервуда - героя сериала «Карточный домик», которого играл Кевин СпейсиФото: кадр с видео
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Компания Netflix все-таки придумала, как убрать главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда, которого до скандала с домогательствами играл Кевин Спейси.

Так, в очередном тизере шестого сезона сериала можно увидеть могилу Фрэнка Андервуда - именно так звали персонажа Спейси. В опубликованном ролике новый президент США Клэр Андервуд (Робин Райт) стоит на кладбище у могильной плиты своего супруга и произносит короткую речь, в которой выражает надежду на то, что ее хоронить будут «не на заднем дворе дома».

Тизер заключительного шестого сезона сериала Карточный домик .

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разразился после того, как в конце октября 2017 года актер Энтони Рэпп признался, что Кевин Спейси приставал к нему много лет назад во время одной из вечеринок. При этом Рэппу тогда было 14 лет, а Спейси - 26.

А уже спустя несколько часов после этого заявления компания Netflix объявила о закрытии «Карточного домика». Однако в январе текущего года стало известно о возобновлении съемок. Тогда отмечалось, что в новом сезоне ключевым персонажем станет жена Фрэнка Андервуда в исполнении Робин Райт.

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