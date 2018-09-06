Землетрясение на Хоккайдо: Число погибших возросло до восьми
Землетрясение на Хоккайдо, произошедшее на японском острове в ночь со среды на четверг, унесло жизни как минимум восьми человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным телеканала NHK, сначала спасатели заявили о трех погибших, однако позже в пострадавшем от оползней поселке Ацума были обнаружены тела еще пяти человек.
Ранее на юго-западе острова Хоккайдо произошли два землетрясения магнитудой 6,6 и 5,5. Эпицентр подземных толчков располагался в округе Ибури, а очаг залегал на глубине около 37 км. В результате удара стихии пострадали не менее 140 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. В регионе наблюдались масштабные перебои в электроснабжении и транспортном сообщении.
В частности, землетрясение привело к отключению внешнего питания на атомной электростанции «Томари». После этого бассейны с отработанным ядерным топливом начали охлаждаться с помощью аварийной системы подачи электричества.
Правительство страны создало чрезвычайную группу по вопросам спасения и поиска пропавших людей. На помощь местным экстренным службам направят 25 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии.