«Вопросы здоровья»: В пресс-службе Самойловой объяснили ее планы эмигрировать в Европу

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-06T11:49:30+03:00

Ранее российская исполнительница заявила, что готова покинуть Россию и переехать за границу

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Желание российской певицы Юлии Самойловой эмигрировать в Европу обусловлено вопросами здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительницы.

«Страна (предполагаемой эмиграции) пока не известна...Это вопросы здоровья», - цитирует представителя певицы телеканал «360».

Накануне Самойлова опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором сообщила подписчикам о готовности эмигрировать из России в Европу. При этом певица пообещала раскрыть подробности переезда в отдельном сообщении в четверг, в 16:00.

Также в профиле исполнительницы появилось фото из московского аэропорта «Шереметьево», сопровождаемое хештэгами #европа#поехали.

Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.

В 2017 году Самойлову выбрали в качестве участника от России в конкурсе «Евровидение», который проходил в Киеве. Певица должна была исполнить композицию «Flame is burning». Однако СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию Украины за выступления в Крыму. В итоге Россия пропустила конкурс.

Юлия Самойлова представила нашу страну на песенном конкурсе в следующем, 2018 году. В Лиссабоне певица выступила во втором полуфинале с композицией «I won’t break», но пройти в финал девушке не удалось.