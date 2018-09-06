2018-09-06T06:13:34+03:00
Звезды

Юлия Самойлова эмигрирует из России

Певица сообщила о своем намерении в видеообращении [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Певица Юлия СамойловаПевица Юлия СамойловаФото: REUTERS
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Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» заявила, покинет свою родину. Ее видеообращение было опубликовано на одном из каналов в YouTube.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — говорит Юлия в коротком ролике.

Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.

В своем профиле в Instagram артистка выложила фотографию из аэропорта Шереметьев, которую сопроводила хештегами #европа #поехали.

Агент Самойловой заявил телеканал «360», что не знает, почему певица сделала такое заявление. Ему известно лишь, что сейчас она уже летит в самолете.

Отметим, что ролика с заявлением об эмиграции нет ни на одной из страниц Юлии в соцсетях. Канал в YouTube, разметивший видео, не является ее официальным.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал «Евровидения-2018», по итогам которого представительница России Юлия Самойлова не смогла пройти в финал. В итоге победу в конкурсе одержала певица из Израиля Нетта с песней Toy.

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