2018-09-07T01:54:42+03:00
Происшествия

В США в карантин попали пассажиры еще двух рейсов

Гриппом заболели 12 человек, прибывших в Филадельфию из Франции и Германии
Юлия ДИВЕЕВА
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Еще 250 пассажиров American Airlines проходят обследование из-за гриппаЕще 250 пассажиров American Airlines проходят обследование из-за гриппаФото: REUTERS
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В США в карантин попали 250 пассажиров двух самолетов, прибывших из Парижа и Мюнхена в аэропорт города Филадельфия штата Пенсильвания. Из них 12 пассажиров American Airlines были признаны заболевшими гриппом.

Медики из предосторожности проводят обследование всех, кто находился в самолетах вместе с теми, у кого были выявлены симптомы, характерные для гриппа, передает местный филиал телеканала CBS.

В карантин также поместили и экипажи обоих судов. Осмотр будет завершен в ближайшее время. Об опасной ситуации службы аэропорта предупредили «Центры по контролю и профилактике заболеваний».

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 5 сентября, что сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускали 521 пассажира из самолета авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая. Людям запретили покидать лайнер после того, как командир воздушного судна связался с диспетчерами и сообщил, что у двух пассажиров сильный жар, а еще около 100 человек на борту «безостановочно кашляют».

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