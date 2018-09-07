2018-09-07T02:18:13+03:00
Политика

В Херсоне суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 4 ноября

Главный редактор «РИА Новости Украина» останется под стражей еще на 2 месяца
Юлия ДИВЕЕВА
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Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийГлавный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийФото: СОЦСЕТИ
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Арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского продлен еще на 60 дней до 4 ноября 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь «прокуратуры Крыма» на Украине Татьяна Тихончик.

Решение было принято судьей Херсонского городского суда, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru в четверг, Вышинский 6 сентября обвинил суд в грубых нарушениях во время рассмотрения заявления об отводе судьи. Накануне журналиста госпитализировали из зала суда после заявления защиты о резком ухудшении состояния здоровья. Суд обязал провести полное медобследование обвиняемого до 7 сентября.

Адвокаты запросили отвод судьи, председательствующего на заседании по вопросу продления ареста. Это ходатайство было рассмотрено, но осталось без удовлетворения. Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что узнал о заседании уже после его начала.

Главреда «РИА Новости Украина» задержали в Киеве в мае этого года. Его обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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