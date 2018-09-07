2018-09-07T05:44:43+03:00
Политика

На Украине похвастали «колоссальными» запасами газа

Депутат Верховной рады заявил, что в республике одни из самых больших месторождений природного топлива
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине заявили о больших запасах топлива в республикеНа Украине заявили о больших запасах топлива в республикеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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На территории Украины имеются «колоссальные» запасы природного газа, одни из самых больших в мире. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, глава партии "Основа" Сергей Тарута.

"Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одним из самых больших в мире. Что нужно на страну? Нужно пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту", — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Он пообещал, что в после таких вложений в разработку месторождений углеводородов на Украине снизятся цены на топливо. Причем это произойдет в течение пяти лет. А через 10 лет республика сможет начать экспортировать огромные объемы голубого топлива.

"Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность", — заверил Тарута.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Киев обязан повысить цены на газ, чтобы выполнить требование Госдепартамента США в рамках соглашения с Международным валютным фондом по выдаче очередного транша.

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