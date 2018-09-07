2018-09-07T07:11:22+03:00
Политика

Юрист из делегации США подтвердила законность присоединения Крыма к России

Представители американских общественных организаций считают, что полуостров не вернется в состав Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Делегацию из США приняли в правительстве КрымаДелегацию из США приняли в правительстве КрымаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крым вернулся в состав Российской Федерации на законных основаниях. Такое мнение высказала представитель американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — подчеркнула она.

Демарест пообещала в интервью РИА Новости, что, вернувшись домой, она расскажет американской общественности о реальной обстановке на полуострове. Общественный деятель подчеркнула, что вряд ли Крым снова когда-нибудь станет украинским.

Напомним, ранее сайт «КП» писал о том, что делегация из США в составе четырех человек прибывает в Крым с трехдневным визитом. В ее состав вошли редставители американской организации «Центр гражданских инициатив». Заокеанские гости уже посетила детский дом в Симферополе, где заложилаи аллею дружбы, и встретились с главой крымского парламента и депутатами.

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