2018-09-07T10:05:32+03:00
Политика

За неделю истребители ВКС РФ 13 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков

Всего на протяжении последних семи дней у российской границы находились 22 летательных аппарата зарубежных государств
Денис СУХОВ
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Фото: Александр Рюмин/ТАССФото: Александр Рюмин/ТАСС
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В течение недели российские истребители 13 раз поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных разведывательных летательных аппаратов вблизи границ РФ.

Об этом сообщает печатный орган Минобороны РФ, газета «Красная звезда».

Согласно данным ведомства, всего за последние семь дней у российских границ зафиксировано 22 разведывательных летательных аппарата зарубежных государств. Подчеркивается, что «нарушений воздушного пространства РФ допущено не было».

Также отмечается, что за неделю российские военные летчики в рамках боевой подготовки выполнили 316 летных смен на 77 аэродромах.

На прошлой недели российские летчики поднимались на перехват иностранных самолетов девять раз.

Как сообщал сайт «КП», ранее американские истребители F-22 перехватили и сопроводили два российских стратегических ракетоносца Ту-95 к западу от побережья Аляски. Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО, однако не пересекали воздушных границ Канады и США.

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