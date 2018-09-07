Глава Минобороны Франции заявила о «шпионаже» российского спутника

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-07T19:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила о «шпионаже» российского спутника. По ее словам, около года назад к французскому спутнику приблизился российский аппарат «с большими ушами».

"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей", — сказала Парли, выступая в Национальном центре космических исследований (CNES).

По ее словам, «акт шпионажа» произошел на высоте 36 тысяч километров.

«Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный», — добавила министр.

По ее данным, за космическим аппаратом стали наблюдать сразу после обнаружения. Парли отметила, что российский спутник приблизился к французскому Athena-Fidus, отправленному в космос в 2014 году, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Россия неоднократно опровергала обвинения стран Запада в шпионаже. Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность Москвы к инциденту в британском Солсбери.