Глава Минобороны Франции заявила о «шпионаже» российского спутника
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила о «шпионаже» российского спутника. По ее словам, около года назад к французскому спутнику приблизился российский аппарат «с большими ушами».
"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей", — сказала Парли, выступая в Национальном центре космических исследований (CNES).
По ее словам, «акт шпионажа» произошел на высоте 36 тысяч километров.
«Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный», — добавила министр.
По ее данным, за космическим аппаратом стали наблюдать сразу после обнаружения. Парли отметила, что российский спутник приблизился к французскому Athena-Fidus, отправленному в космос в 2014 году, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Россия неоднократно опровергала обвинения стран Запада в шпионаже. Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность Москвы к инциденту в британском Солсбери.