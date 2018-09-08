Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

СЕГОДНЯ 07:44 2018-09-08T07:44:13+03:00

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В Турции на трассе Анкара — Аксарай произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате шесть человек погибли, сообщили в местной службе скорой помощи.

Среди жертв аварии есть один ребенок. Еще 44 человека получили ранения и травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывают всю необходимую помощь.

Известно, что автобус выполнял рейс из Стамбула в Адыяман на юго-востоке Турции. В момент ЧП в нем находились 46 пассажиров и 4 члена экипажа. На отрезке дороги между Анкарой и Аксараем, у поворота Ортакёй машина вылетела в кюве, передает сайт телеканала Haberturk.

Причины ДТП выясняются. На место были направлены 112 бригад скорой помощи, а также пожарные расчеты.

Напомним, сайт «КП» недавно, 29 августа, рассказывал о ДТП в Турции с автобусом, в котором находились российские туристы. ЧП произошло в городе Анталье. В результате пострадали 13 человек.