2018-09-08T12:33:13+03:00
Спорт

Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»

Олимпийская чемпионка прокомментировала Радио «Комсомольская правда» выступление юной российской спортсменки, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц
Денис СУХОВОльга Соломатина
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Татьяна НавкаТатьяна НавкаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала Радио «Комсомольская правда» выступление юной российской фигуристки Александры Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей прыжок четверной лутц.

«Четверной лутц — это очень круто. Ну, что я могу сказать. Девочка — молодец. Я ей желаю, чтобы она сохранила свои качества, прыжковые навыки до лет 17-18, чтобы к следующей Олимпиаде она подошла в такой прекрасной форме», - отметила Навка.

Катая произвольную программу на этапе юниорского Гран-При в женском одиночном катании, Трусова исполнила четверной прыжок «лутц» - ранее ни одна фигуристка не выполняла подобный элемент на официальных соревнованиях. Также Трусова дополнила выступление двумя другими четверными прыжками - сальховом и тулупом. По итогам короткой и произвольной программы российская спортсменка лидировала с большим отрывом и уверенно заняла первое место.

«Такой рекорд для такой маленькой девочки — это, конечно, действительно очень серьезный прыжок. Также я желаю ей побольше здоровья. Это не так просто для маленького хрупкого организма прыгать такие сложные прыжки, потому что при приземлении огромная нагрузка идет на позвоночник и все кости, на колени и мышцы», - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Навка также добавила, что одновременно радуется и переживает за молодых фигуристов.

Александра Трусова. Свободная программа. 2018.

«С одной стороны я поздравляю, радуюсь, что в нашей стране растут такие таланты, которые будут в ближайшее время на Олимпийских играх представлять ее. Но в то же время это не так просто и безопасно. Наверное, несколько лет назад никто не мог бы поверить в это. Но мы видим, что сегодня это так», - заключила фигуристка.

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