Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-08T13:49:22+03:00

В компании отметили, что дополнительные сборы прежде всего ударят по американскому рынку и потребителям

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Американская компания Apple предупредила правительство о негативных эффектах от торговых пошлин в отношении товаров из Китая, которые намерен установить президент США Дональд Трамп.

В письме, направленном торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, компания настаивает, что пошлины в первую очередь ударят по внутреннему рынку, приведут к увеличению потребительских цен, снижению роста и потере конкурентоспособности.

«Наша обеспокоенность по поводу этих тарифов заключается в том, что они больше всего ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности, но к более высоким ценам для покупателей в США», - говорится в обращении, опубликованном на правительственном портале E-rulemaking.

Также Apple перечислила свои товары, которые подорожают в случае введения дополнительных пошлин. Речь идет о собираемых на китайских заводах «умных часах» Apple Watch, беспроводных наушниках AirPods, персональных компьютерах Mac mini, некоторых зарядках, аксессуарах и кабелях. При этом знаменитые смартфоны iPhone не упоминаются.

Напомним, в июне этого года Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые импортируемые из КНР товары на общую сумму $50 млрд. Позже Лайтхайзер сообщил, что в конечно итоге США намерены обложить китайские товары и услуги сборами на $200 млрд.

Свои действия в Вашингтоне оправдывают тем, что Китай придерживается «недобросовестных практик» в торговле, в том числе присваивая интеллектуальную собственность американских компаний.

Накануне американский лидер пригрозил прибавить к уже имеющимся пошлинам дополнительные на сумму $267 млрд. В свою очередь в Пекине обещают предпринять симметричные меры в ответ на все торговые барьеры США.