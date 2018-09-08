2018-09-08T20:06:21+03:00
Политика

ВКС и ВМФ России завершили совместные учения у берегов Сирии в Средиземном море

Первые совместные маневры флота и ВКС началась 1 сентября
Екатерина БОЛГОВА
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Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". Фото ИТАР-ТАСС/ Лев ФедосеевКорабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". Фото ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев
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В субботу, 8 сентября, в России завершились первые совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) страны.

«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Совместные маневры ВМФ и ВКС начались неделю назад, 1 сентября. По словам Королева, в ходе учений не были нарушены положения международного права.

В учениях приняли участие 34 летательных аппаратов, 26 кораблей и две подлодки из состава Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Стрельбы велись как с воздуха, так и с кораблей, передает ТАСС.

Учения рядом с побережьем Сирии в Средиземном море проходили на фоне сообщений Минобороны РФ о готовящейся в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием химического оружия.

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