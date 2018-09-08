ВКС и ВМФ России завершили совместные учения у берегов Сирии в Средиземном море

СЕГОДНЯ 20:05 2018-09-08T20:06:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 сентября, в России завершились первые совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) страны.

«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Совместные маневры ВМФ и ВКС начались неделю назад, 1 сентября. По словам Королева, в ходе учений не были нарушены положения международного права.

В учениях приняли участие 34 летательных аппаратов, 26 кораблей и две подлодки из состава Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Стрельбы велись как с воздуха, так и с кораблей, передает ТАСС.

Учения рядом с побережьем Сирии в Средиземном море проходили на фоне сообщений Минобороны РФ о готовящейся в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием химического оружия.