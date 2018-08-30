2018-08-30T16:11:55+03:00
Политика

Минобороны анонсировало крупные учение флота в Средиземном море

В маневрах примут участие 25 кораблей военно-морских сил и 30 самолетов ВКС РФ
Денис СУХОВ
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Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". Фото ИТАР-ТАСС/ Лев ФедосеевКорабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". Фото ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев
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В Министерстве обороны РФ анонсировали крупные учения военно-морского флота в Средиземном море. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», - говорится в релизе.

Маневры пройдут с участием 25 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флота, а также каспийской флотилии. Кроме того, в учениях задействуют до 30 самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации.

В ходе учений морякам предстоит отработать задачи противовоздушной обороны, защиты от подводных лодок и диверсионных действий вероятного противника.

Напомним, 28 августа в Минобороны сообщили, что у берегов Сирии в Средиземном море развернута самая крупная группировка российских боевых кораблей за все время операции в арабской республике. Ее развертывание производилось на фоне информации о готовящейся провокации боевиков в провинции Идлиб, за которой может последовать ракетный удар США и их союзников по лояльным Дамаску силам.

В Кремле крупные учения флота в Средиземном море считают разумной «мерой предосторожности» с учетом обострения обстановки в сирийском Идлибе.

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