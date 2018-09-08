Матвиенко: Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию

СЕГОДНЯ 20:36 2018-09-08T20:36:11+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию. Это произошло после того, как она передала главе Северной Кореи послание президента РФ Владимира Путина с приглашением.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сказала Матвиенко после встречи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Она отметила, что согласование времени и места этого визита лидера КНДР начнется в ближайшее время по дипломатическим каналам.

Глава Совфеда отметила, Ким Чен Ын готов к максимально широкому развитию российско-северекорейских отношений. Лидер КНДР считает очень важной роль России в урегулировании на Корейском полуострове.

"Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом России, мы должны в двустороннем плане обсудить стратегию и перспективу нашего сотрудничества, и, конечно же, я хотел бы с ним обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня", - сказала Матвиенко.

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