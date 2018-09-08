Пашинян: в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-08T20:51:48+03:00

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Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в отношениях Еревана и Москвы нет ни одной проблемы.

"Мы провели эффективную беседу, по итогам которой можем зафиксировать, что армяно-российские отношения блестящие. В наших отношениях нет ни одной проблемы ни по одному направлению", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча Путина и Пашиняна прошла в российской столице в субботу, 8 сентября. Премьер-министр Армении во время переговоров отметил, что, вопреки пессимизму в армянских и российских СМИ, отношения двух стран развиваются активно.

Пашинян также указал на необходимость принятия других решений для прогресса двусторонних отношений. Премьер Армении заявил, что уверен в сохранении регулярности переговоров по линии ЕАЭС, ОДКБ.