2018-09-08T21:06:50+03:00
Политика

Пентагон планирует использовать собственные методы борьбы с боевиками в Идлибе

Американские военные считают, что существует более эффективный способ борьбы с террористами , чем проведение широкомасштабной военной операции
Екатерина БОЛГОВА
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ВС США намерены использовать собственные методы борьбы с терроризмом в ИдлибеВС США намерены использовать собственные методы борьбы с терроризмом в ИдлибеФото: REUTERS
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Пентагон планирует использовать свои методы борьбы с боевиками в сирийской провинции Идлиб. Как сообщила пресс-служба Минобороны США, американские военные полагают, что есть более эффективный способ борьбы с террористами, чем проведение широкомасштабной военной операции.

Вашингтон ведет речь "об использовании возможностей США по выявлению террористов даже в городской среде и уничтожению их с минимальными потерями среди гражданского населения", отметил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Он подчеркнул, что масштабная наступательная операция вызовет страдания мирных жителей и приведет к гуманитарной катастрофе в Сирии.

Напомним, накануне в Тегеране состоялся третий саммит России, Ирана и Турции, лидеры которых одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии. Участники переговоров уделили особое внимание обстановке в провинции Идлиб - единственному региону в Сирии, остающемуся в руках боевиков.

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