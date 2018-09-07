2018-09-07T16:10:09+03:00
Политика

Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе

Глава российского государства отметил, что террористы постоянно предпринимают попытки нарушить режим прекращения огня и готовят атаки в том числе с применением боевых отравляющих веществ
Денис СУХОВ
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Хасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинХасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита в Тегеране оповестил президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани о провокациях боевиков в сирийской провинции Идлиб.

«Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», - отметил глава российского государства.

По оценке Путина, очаг международного терроризма в Сирии почти ликвидирован, и 95% территории страны освобождены от боевиков.

«Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб», - добавил президент РФ.

Кроме того, в провинции проживает достаточно большое количество гражданского населения, что делает задачу по уничтожению террористов в регионе достаточно непростой. Однако боевики «продолжают провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов» и осуществляют обстрелы позиций сирийской армии.

«Мы не можем это игнорировать», - подчеркнул Путин, предложив турецкому и иранскому коллеге вместе выработать решение этой проблемы с учетом того, что «сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю свою национальную территорию».

Также российский президент предложил обсудить дальнейшие планы по политическому урегулированию в Сирии, с учетом решений Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи в январе этого года.

«Прежде всего имею ввиду запуск работы под эгидой ООН конституционного комитета в Женеве», - уточнил Путин.

Устойчивая нормализация обстановки в Сирии возможна только при улучшении социально-экономической и гуманитарной ситуации на освобожденных от боевиков территориях, добавил глава российского государства.

«В этой связи Россия выступила с инициативой о международном содействии возвращению в Сирию беженцев и внутренне перемещенных лиц. Отрадно, что эта инициатива находит поддержку иранских и турецких наших партнеров», - отметил Путин.

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