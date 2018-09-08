«Валят на пол, душат, выворачивают руки»: Павленский пожаловался на условия во французской тюрьме
Художник-акционист Павел Павленский пожаловался на условия содержания во французской тюрьме. Как сообщила его соратница Оксана Шалыгина, Павленский пробыл месяц на общем режиме тюрьмы Флери Мерожис, а сейчас снова отправился в изолятор.
"С арестантами общаются как с животными", — написала Шалыгина на своей странице в Facebook.
Она отметила, что Павленский сравнил условия в Бутырской тюрьме и во французской. По ее словам, в Бутырке надзиратель зовет арестанта по имени и фамилии, зачитывает постановление о переводе в карцер, арестованный собирает свои вещи и и спокойно покидает камеру.
Во Франции же несколько сотрудников тюрьмы «валят арестанта на пол, душат, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, тащат, сдавливая шею и заламывая запястья», заявила Шалыгина.
"Очевидно, что администрация издевается надо мной", - передает она слова Павленского.
Напомним, художник-акционист Павел Павленский проводил различные политические акции в России, затем попросил политическое убежище во Франции. В настоящее время находится во французской тюрьме за поджог здания Госбанка страны.