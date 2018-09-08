В МИД РФ прокомментировали обстановку в районе российского генконсульства в Ираке

СЕГОДНЯ 21:49 2018-09-08T21:49:22+03:00

По данным дипведомства, ситуация в этом районе, а также на нефтяных объектах, где работают граждане РФ, находится под контролем

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 сентября, в министерстве иностранных дел России прокомментировали обстановку в районе генерального консульства РФ в иракской Басре,а также на нефтегазовых объектах, где работают российские граждане.

Напомним, в Басре ранее обстроилась обстановка из-за беспорядков, в которые переросли акции протеста. Участники манифестаций подожгли офисы госучреждений и СМИ, а также напали на генконсульство Ирана. В городе наблюдается дефицит питьевой воды, отмечаются массовые отравления и происходят перебои с электричеством.

«По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами», - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что в целях поддержания безопасности иракские власти принимают дополнительные меры.