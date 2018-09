«Предвидел свою смерть»: рэпер Мак Миллер снялся в гробу незадолго до кончины

Американский рэпер Мак Миллер, который умер накануне в возрасте 26 лет, "предвидел" свою смерть. Несколько месяцев назад он выпустил клип на свою композицию Self Care.

По сюжету ролика исполнитель просыпается в гробу, курит, а затем выбирается из него.

Mac Miller - Self Care.Directed by Christian Weber SWIMMING is available now. Get it here: https://ad.gt/swimming The Swimming Tour feat. Thundercat and J.I.D starts October 27. Tickets at http://macmillerswebsite.com.