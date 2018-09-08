«Предвидел свою смерть»: рэпер Мак Миллер снялся в гробу незадолго до кончины

СЕГОДНЯ 22:26 2018-09-08T22:26:39+03:00

По сюжету клипа на песню Self Care исполнитель просыпается в гробу и выбирается из него [видео]

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Американский рэпер Мак Миллер, который умер накануне в возрасте 26 лет, "предвидел" свою смерть. Несколько месяцев назад он выпустил клип на свою композицию Self Care.

По сюжету ролика исполнитель просыпается в гробу, курит, а затем выбирается из него.

Mac Miller - Self Care.Directed by Christian Weber SWIMMING is available now. Get it here: https://ad.gt/swimming The Swimming Tour feat. Thundercat and J.I.D starts October 27. Tickets at http://macmillerswebsite.com.

На крышке гроба написано по-латински Memento mori ("Помни о смерти"). Как отмечают американские СМИ, в настоящей жизни, в отличие от клипа, музыкант не смог «перехитрить» смерть.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26-летний рэпер Мак Миллер (настоящее имя Малкольм Джеймс МакКорми) умер накануне. По информации правоохранительных органов, исполнитель скончался от передозировки наркотиками.

Известно, что у рэпера начались проблемы с запрещенными препаратами после того, как он расстался с известной певицей Арианой Гранде. В мае он попал в аварию на дороге, находясь под действием наркотических средств, а также оказал сопротивление полицейским при аресте.