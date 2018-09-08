Управляющему делами Московской патриархии отказали в греческой визе

СЕГОДНЯ 22:47 2018-09-08T22:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. Как сообщили в Управлении делами патриархии, митрополит собирался совершить паломничество на Афон, как он это делает ежегодно. Но в этом году Варсонофию не дали визу.

"Речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, каковое разрешение дают церковные власти", - подчеркнул представитель патриархии, передает "Интерфакс".

Напомним, в августе министерство иностранных дел России направило ноту в греческое посольство с просьбой разъяснить ситуацию вокруг проблем с выдачей виз священникам Русской православной церкви.

Ранее экс-глава пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский заявил, власти Греции не хотят предоставлять долгосрочные визы священнослужителям из России. По его словам, это происходит впервые за 25 лет.