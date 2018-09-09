В России начался Единый день голосования

СЕГОДНЯ 00:58 2018-09-09T01:14:46+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в России стартовал Единый день голосования. На Чукотке ровно в 08:00 по местному времени (23:00 8 сентября по московскому времени) открылись избирательные участки.

Жители региона выбирают губернатора Чукотского автономного округа, и уже показали высокую явку на выборах. Досрочно проголосовали уже свыше 1,2 тысячи человек. Между тем, по данным на 1 июля 2018 года, в Чукотском автономном округе зарегистрированы 32 692 избирателя.

В Единый всероссийский день голосования 9 сентября в 80 регионах страны состоится свыше 4,7 тысячи выборов разного уровня. Так, в 22 субъектах Российской Федерации пройдут прямые выборы губернаторов, еще в шестнадцати будут выбирать депутатов законодательных органов. Кроме того, в воскресенье россиянам предстоит избрать глав четырех столиц субъектов страны — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также пройдут многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.