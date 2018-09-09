2018-09-09T03:01:42+03:00
Общество

Водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьера Абхазии, был под действием наркотиков

Об этом рассказал помощник генпрокурора республики, сообщив, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба правительства Республики АбхазияПремьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба правительства Республики Абхазия
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В крови водителя машины, которая выскочила на «встречку» и врезалась в автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков.

«По результатам освидетельствования установлено, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Чуть позже будет известно – под воздействием марихуаны или метадона», - рассказал ТАСС в ночь на воскресенье помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

Как ранее писал сайт kp.ru, около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера, который возвращался в Сухум из рабочей аэропорта в Сочи, попал в ДТП возле милицейского поста Мюссера. 70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

Даур Амичба также сообщил, что прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб глава республиканского правительства. Водитель, по вине которого произошла авария, задержан.

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