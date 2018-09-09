В Австрии перевернулся трактор с прицепом, пострадали 13 женщин

СЕГОДНЯ 03:33 2018-09-09T03:44:13+03:00

Шесть из них получили серьезные травмы

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В субботу, 9 сентября, в Австрии произошла авария, в которой пострадали 13 женщин, в том числе беременные, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на спасательные службы.

Авария произошла в коммуне Альхартсберг (федеральная земля Нижняя Австрия) на северо-востоке страны в 17:50 по местному времени (18:50 мск). Перевернулся трактор с прицепом, в котором находились 14 человек. Предположительно, люди ехали на праздник.

На место происшествия прибыли три медицинских вертолета и более десяти машин «Скорой помощи», а также две пожарные бригады. Пострадавших доставили в больницы.

По данным местного Красного Креста, шесть женщин получили тяжелые травмы, шесть – легкие. Причины аварии выясняются.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в июне на железной дороге между австрийскими городами Санкт-Пёльтен и Мариацелль сошел с рельсов пассажирский поезд, два вагона опрокинулись. Тогда пострадали 30 человек.