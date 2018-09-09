В Интернете появилось первое видео с места ДТП, в котором погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия

СЕГОДНЯ 05:28 2018-09-09T05:42:25+03:00

В одном из автомобилей того же правительственного кортежа ехал глава республики, он не пострадал [видео]

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В Интернете появились первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Их в ночь на воскресенье опубликовало агентство Sputnik.

На записи видны повреждения, которые получил служебный автомобиль главы абхазского правительства при столкновении с легковушкой. Сейчас на месте ДТП в Гудаутском районе работают экстренные службы республики, сотрудники МЧС и МВД.

Первые видеокадры с места ДТП, в котором погиб Геннадий Гагулия.В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека

По уточненным данным, в машину Геннадия Гагулии врезался автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого, как ранее писал сайт kp.ru, находился под воздействием наркотиков.

Напомним, около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера, который ехал в Сухум из аэропорта в Сочи, попал в ДТП возле милицейского поста Мюссера. 70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу. Пострадали также еще два человека: его водитель и охранник, оба госпитализированы.

В этот день, 8 сентября, правительственная делегация Абхазии возвращалась из рабочей поездки в Сирию. В одном из автомобилей кортежа ехал президент республики Рауль Хаджимба, он цел и невредим.