Британия передумала выводить свои войска из ФРГ после Brexit
Великобритания решила отказаться от планов вывода своих войск из ФРГ после выхода из Евросоюза. Глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон распорядился оставить на территории Германии две сотни солдат Соединенного Королевства и гражданских служащих Минобороны, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на неназванные, но высокопоставленные источники в военном ведомстве.
По данным собеседников издания, Гэвин Уильямсон также намерен оставить в ФРГ британскую военную базу для бронетанковых подразделений, которая в состоянии разместить около двух тысяч танков, бронированных автомобилей и грузовиков.
Кроме того, продолжит службу совместный британско-германский инженерный полк, который считается одним из ключевых подразделений НАТО, необходимым для форсирования рек танками при помощи машин-амфибий, если мосты разрушены.
Решение оставить свой военный контингент на территории Германии, который ранее планировалось полностью вывести к 2020 году, в Минобороны Великобритании объясняют якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 июля этого года британским правительством был принят план, определяющий принципы будущих отношений Соединенного Королевства с ЕС после Brexit.
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