Британия передумала выводить свои войска из ФРГ после Brexit

СЕГОДНЯ 05:57 2018-09-09T06:11:09+03:00

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Великобритания решила отказаться от планов вывода своих войск из ФРГ после выхода из Евросоюза. Глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон распорядился оставить на территории Германии две сотни солдат Соединенного Королевства и гражданских служащих Минобороны, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на неназванные, но высокопоставленные источники в военном ведомстве.

По данным собеседников издания, Гэвин Уильямсон также намерен оставить в ФРГ британскую военную базу для бронетанковых подразделений, которая в состоянии разместить около двух тысяч танков, бронированных автомобилей и грузовиков.

Кроме того, продолжит службу совместный британско-германский инженерный полк, который считается одним из ключевых подразделений НАТО, необходимым для форсирования рек танками при помощи машин-амфибий, если мосты разрушены.

Решение оставить свой военный контингент на территории Германии, который ранее планировалось полностью вывести к 2020 году, в Минобороны Великобритании объясняют якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 июля этого года британским правительством был принят план, определяющий принципы будущих отношений Соединенного Королевства с ЕС после Brexit.