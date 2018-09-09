В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при терактах 11 сентября
Разрушенная в результате самых страшных в истории США терактов 11 сентября 2001 года станция нью-йоркского метро Cortlandt Street спустя 17 лет снова заработала, сообщает газета The New York Post.
Станция, восстановление которой обошлось в 181,8 миллиона долларов, открылась в субботу, 8 сентября. Она располагается рядом с построенным на месте, где раньше находились башни-близнецы, новым комплексом Всемирного торгового центра в северо-западной части района Манхэттен.
У обновленной станции нью-йоркской подземки появилось и новое название. Теперь она называется Cortlandt station.
У станции будет новое название — WTC Cortlandt stationФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Напомним, в результате атак террористов 11 сентября 2001 года погибли 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Теракты положили начало афганской и иракской военных кампаний НАТО.