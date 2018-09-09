В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при терактах 11 сентября

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-09T06:41:27+03:00

Станция нью-йоркского метро Cortlandt Street была разрушена в результате террористической атаки на здания Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Станция нью-йоркской подземки вновь заработала спустя 17 лет и получила новое название [фото]

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Разрушенная в результате самых страшных в истории США терактов 11 сентября 2001 года станция нью-йоркского метро Cortlandt Street спустя 17 лет снова заработала, сообщает газета The New York Post.

Станция, восстановление которой обошлось в 181,8 миллиона долларов, открылась в субботу, 8 сентября. Она располагается рядом с построенным на месте, где раньше находились башни-близнецы, новым комплексом Всемирного торгового центра в северо-западной части района Манхэттен.

У обновленной станции нью-йоркской подземки появилось и новое название. Теперь она называется Cortlandt station.

У станции будет новое название — WTC Cortlandt stationФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, в результате атак террористов 11 сентября 2001 года погибли 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Теракты положили начало афганской и иракской военных кампаний НАТО.