2018-09-09T07:25:33+03:00
В мире

Глава МИД Йемена обвинил хуситов в срыве женевских консультаций

Делегация йеменских повстанцев на переговоры в Женеву не прибыла
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Йемена Халед аль-ЯманиМинистр иностранных дел Йемена Халед аль-ЯманиФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани обвинил повстанческое движение хуситов «Ансар Аллах», представители которого не приехали на переговоры в Женеву, в срыве консультаций и шантаже.

Выступая на пресс-конференции в швейцарской столице, где в субботу планировалось провести консультации с участием обеих сторон йеменского конфликта, глава МИД страны заявил, что «стремление саботировать переговоры не ново для этой группировки», а все объяснения делегации хуситов он назвал «фальшивыми».

«Если бы они искренне хотели мира, то приехали бы», - подчеркнул Халед аль-Ямани.

Так он ответил на слова спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса, который сказал, что делегация «Ансар Аллах» собиралась участвовать в переговорах и «хотела» приехать в Женеву, когда вопрос о консультациях только обсуждался.

Феменский министр возразил, заявив, что отсутствие давления на хуситов «поощрило их к продолжению шантажа мирового сообщества». Кроме того, он от имени правительственной делегации Йемена выразил Гриффитсу «свое неодобрение в связи с такой необоснованной позицией», которая «оправдывает» поведение хуситов.

«Мы хотим, чтобы ООН проявила больше твердости, побуждая другую сторону к переговорам», - передает его слова ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в июле движение хуситов «Ансар Аллах» направили президентам России и Франции одинаковые письма с просьбой помочь прекратить войну в Йемене, восстановить в стране мир и стабильность.

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