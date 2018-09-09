Полиция раскрыла подробности наезда автомобиля на пешеходов на юге Москвы

СЕГОДНЯ 08:19 2018-09-09T08:19:33+03:00

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Стали известны подробности наезда автомобиля на пешеходов на юге Москвы. Как выяснилось, водитель врезался в группу людей умышленно, а причиной его поступка стала ссора в кафе.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД России, после конфликта с другими посетителями кафе, расположенного на Новочеркасском бульваре, мужчина вышел на улицу и сел за руль своей машины. Когда же его обидчики покинули заведение, он совершил наезд на них.

Все участники инцидента являются гражданами Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 сентября, автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре в районе дома 37. В результате один человек погиб, и еще девять получили травмы различной степени тяжести. Ранее предполагалось, что водитель протаранил толпу пешеходов, так как не справился с управлением.