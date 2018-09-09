Выборы мэра Москвы 2018: явка к 10:00 составила 2,61%

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-09T11:29:16+03:00

Принять участие в выборах мэра Москвы 2018 могут все жители столицы старше 18 лет

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Стала известна утренняя явка на выборах мэра Москвы 2018, которые проходят в столицы в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования. По данным председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, явка избирателей к 10:00 мск составила 2,61%.

Стоит отметить, что в настоящее время работают более 3,8 тысячи избирательных участков, в том числе и 209 так называемых дачных участков, которые находятся в соседних регионах - Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Кстати, всего за пост градоначальника борются пять кандидатов. Это Сергей Собянин, Илья Свиридов, Вадим Кумин, Михаил Дегтярев и Михаил Балакин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 сентября в России проходит единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.