2018-09-09T16:46:19+03:00
В мире

«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП

Президент Молдавии подтвердил «Комсомольской правде», что не получил серьезных травм в результате аварии с участием его кортежа [видео]
Денис СУХОВ
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Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТПИгорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТПФото: "КП" Архив
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Президент Молдавии Игорь Додон избежал серьезных травм в результате ДТП с учатием его кортежа на трассе Страшены-Калараш. Об этом глава государства сообщил сам в интервью «Комсомольской правде».

«Нет ни травм, ни ушибов. Все нормально!», - прокомментировал свое состояние молдавский лидер.

Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что две машины из кортежа президента страны попали в ДТП недалеко от города Страшены, столкнувшись с грузовиком. Некоторым из находившихся в автомобилях потребовалась медицинская помощь.

Фото: unimedia.info

Фото: unimedia.info

Также СМИ сообщили о госпитализации самого президента Молдавии. В настоящее время местные правоохранители устанавливают все детали произошедшей аварии.

Последствия столкновения грузовика с кортежем президента Молдавии попали на видео.

Как сообщал сайт «КП», в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, направлявшийся в Сухум из аэропорта Сочи. Машину политика протаранил выехавший на встречную полосу ВАЗ-21099, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

Момент столкновения грузовика с кортежем президента Молдавии попал на видео.

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