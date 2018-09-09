«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП
Президент Молдавии Игорь Додон избежал серьезных травм в результате ДТП с учатием его кортежа на трассе Страшены-Калараш. Об этом глава государства сообщил сам в интервью «Комсомольской правде».
«Нет ни травм, ни ушибов. Все нормально!», - прокомментировал свое состояние молдавский лидер.
Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что две машины из кортежа президента страны попали в ДТП недалеко от города Страшены, столкнувшись с грузовиком. Некоторым из находившихся в автомобилях потребовалась медицинская помощь.
Фото: unimedia.info
Также СМИ сообщили о госпитализации самого президента Молдавии. В настоящее время местные правоохранители устанавливают все детали произошедшей аварии.
Последствия столкновения грузовика с кортежем президента Молдавии попали на видео.
Как сообщал сайт «КП», в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, направлявшийся в Сухум из аэропорта Сочи. Машину политика протаранил выехавший на встречную полосу ВАЗ-21099, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения.
В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.
Момент столкновения грузовика с кортежем президента Молдавии попал на видео.