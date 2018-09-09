«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-09T16:46:19+03:00

Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП Фото: "КП" Архив

Президент Молдавии подтвердил «Комсомольской правде», что не получил серьезных травм в результате аварии с участием его кортежа [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент Молдавии Игорь Додон избежал серьезных травм в результате ДТП с учатием его кортежа на трассе Страшены-Калараш. Об этом глава государства сообщил сам в интервью «Комсомольской правде».

«Нет ни травм, ни ушибов. Все нормально!», - прокомментировал свое состояние молдавский лидер.

Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что две машины из кортежа президента страны попали в ДТП недалеко от города Страшены, столкнувшись с грузовиком. Некоторым из находившихся в автомобилях потребовалась медицинская помощь.

Фото: unimedia.info

Также СМИ сообщили о госпитализации самого президента Молдавии. В настоящее время местные правоохранители устанавливают все детали произошедшей аварии.

Последствия столкновения грузовика с кортежем президента Молдавии попали на видео.

Как сообщал сайт «КП», в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, направлявшийся в Сухум из аэропорта Сочи. Машину политика протаранил выехавший на встречную полосу ВАЗ-21099, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.