СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-09T16:47:13+03:00

В США жертвой перестрелки в ресторане McDonald's стал один человек, еще четыре пострадали Фото: REUTERS

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В американском городе Оберн в штате Алабама произошла стрельба в ресторане McDonald's. В результате погиб один человек, еще четыре пострадали.

По данным правоохранителей, сигнал о стрельбе поступил в 2:30 по местному времени (10:30 мск). Прибывшие на место полицейские обнаружили убитого 20 летнего мужчину, а также пострадавших. В их числе оказались 16-летний подросток в тяжелом состоянии и студент Обернского университета, кампус которого расположен неподалеку.

Согласно показаниям свидетелей, непосредственно перестрелке предшествовала ссора. На данный момент не распространяется никакой информации о подозреваемом, который продолжает оставаться на свободе. Правоохранители призывают всех, у кого есть сведения о произошедшем, немедленно связаться с местным отделением полиции.

Ранее, 26 августа, стрельба произошла на турнире по компьютерной игре Madden NFL в американском Джексонвилле. Тогда жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе сам стрелок, покончивший с собой.