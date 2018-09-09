СЕГОДНЯ 21:06 2018-09-09T21:06:29+03:00

Американский лидер заверил, что дни, «когда другие страны грабили США», подошли к концу

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Американский лидер Дональд Трамп пожаловался на нечестные торговые принципы Китая и пообещал положить конец ограблению США другими странами. Соответствующая запись появилась в Твиттер главы государства.

«Если США продают в Китае автомобиль, то должны платить налог в 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то налог — 2%. Кто-нибудьь считает, что это честно?», - возмутился Трамп.

Дни, «когда другие страны грабили США» подошли к концу, заверил хозяин Белого дома.

Напомним, нечестные, по мнению Вашингтона, торговые практики Пекина стали поводом для введения США 25% пошлин на 818 товаров из Китая на общую сумму $34 млрд в год. Американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер в то же время заявил, что в планах правительства установить сборы на импорт из КНР на общую сумму в $200 млрд.

Ранее Трамп заявил, что в дополнение к указанным мерам США могут «без предупреждения» ввести еще пошлины на сумму $267 млрд в год.

В свою очередь Китай симметрично отвечает на все новые торговые барьеры США.