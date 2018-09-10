В Париже мужчина с арматурой и ножом напал на прохожих

СЕГОДНЯ 07:57 2018-09-10T07:58:09+03:00

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В воскресенье вечером, 9 сентября, в Париже было совершено нападение на прохожих. Инцидент произошел в 19-м округе французской столицы.

Сначала мужчина с арматурой в руках набросился на посетителей кинотеатра MK2. Затем он напал на людей, игравших в петанк на площадке около здания кинотеатра: ему не понравилось, что те попытались отвлечь его броском металлического шара. После этого злоумышленник набросился на двух прохожих на улице Анри Ногера, которые, как выяснилось позже, были туристами из Великобритании.

В результате ранения получили в общей сложности семь человек: причем пятеро из них в настоящее время находятся в реанимации, а состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

Что касается нападавшего, то прибывшим на место происшествия полицейским удалось его задержать. А вскоре выяснилось, что подозреваемый является выходцем из Афганистана, передает телеканал BFM TV.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в Париже. К примеру, в августе мужчина, также вооруженный ножом, напал на людей в парижском пригороде Траппес, расположенном недалеко от Версаля. Тогда один человек погиб, и еще двое были серьезно ранены.