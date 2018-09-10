2018-09-10T10:36:28+03:00
Экономика

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Торги на Московской бирже открылись падением российской национальной валюты
Дарья ИВАШКИНА
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Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 годаКурс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 10 сентября, торги на Московской бирже вновь открылись падением российской национальной валюты.

Так, курс доллара к рублю вырос на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и в результате составил 70,16 рубля. Причем «зеленый» превысил отметку в 70 рублей впервые с марта 2016 года

А евро к тому времени подорожал на девять копеек - до 80,89 рубля.

Кстати, отметим, как ранее сообщал сайт kp.ru, не исключено, что к концу текущего года курс доллара в России может составить 75 рублей. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По словам эксперта, на российскую валюту в настоящее время оказывают влияние завершение налогового периода и растущая инфляция.

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