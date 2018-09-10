2018-09-10T17:06:37+03:00
Общество

Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

Следственный комитет России уже направил все необходимые материалы дела в суд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Денис Вороненков со своей супругой Марией МаксаковойДенис Вороненков со своей супругой Марией МаксаковойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский суд будет посмертно судить застреленного еще полтора года назад бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, который обвиняется в рейдерстве, мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Несмотря на то, что сам политик погиб, его родственники потребовали продолжить расследование, чтобы доказать невиновность мужчины.

Между тем, следователи уверяют, что собрали достаточно доказательств причастности экс-парламентария к ряду преступлений. Доводы правоохранителей подтверждаются показаниями других правонарушителей, потерпевшего и свидетелей, а также результатами обысков и заключениями экспертов.

Так, например, известно, что именно Вороненков руководил аферой с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. Тогда строение стоимостью 127 миллионов рублей было продано всего за 20 миллионов. При этом депутат лично контролировал весь мошеннический процесс, а также распределял вырученные средства между своими соучастниками.

"Следствием собрана достаточно доказательств причастности Вороненкова к указанным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится на сайте СК РФ.

Напомним, что в 2016 году экс-депутат Госдумы бежал из России и принял украинское гражданство. 23 марта 2017-го он был застрелен в центре Киева неким Павлом Паршовым - бывшим участником так называемого АТО, который также скончался от полученных ранений, передает сайт kp.ru.

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