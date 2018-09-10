Кандидат в президенты Грузии разместил свою рекламу на PornHub
Кандидат в президенты Грузии от партии "Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе решил разнообразить свою предвыборную кампанию и разместил рекламные баннеры на сайте PornHub.
Речь идет о двух изображениях, надписи на которых гласят: "Не обещаю увеличения размера!" и "Больше секса, больше свободы!". По словам самого политика, такой шаг стал "обычным бизнес-решением", который позволил Джапаридзе всего за четыре часа собрать порядка 40 тысяч показов баннеров.
"Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых", - цитирует "Грузия Онлайн" кандидата в президенты.
Напомним, что очередные выборы главы республики состоятся 28 октября 2018 года. Ранее сайт kp.ru писал о том, что действующий президент страны Георгий Маргвелашвили уже решил не баллотироваться на второй срок.