Кандидат в президенты Грузии разместил свою рекламу на PornHub

СЕГОДНЯ 21:29 2018-09-10T21:29:58+03:00

По мнению Зураба Джапаридзе, такие действия более эффективны, чем "уличные спектакли" других политиков

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Кандидат в президенты Грузии от партии "Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе решил разнообразить свою предвыборную кампанию и разместил рекламные баннеры на сайте PornHub.

Речь идет о двух изображениях, надписи на которых гласят: "Не обещаю увеличения размера!" и "Больше секса, больше свободы!". По словам самого политика, такой шаг стал "обычным бизнес-решением", который позволил Джапаридзе всего за четыре часа собрать порядка 40 тысяч показов баннеров.

"Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых", - цитирует "Грузия Онлайн" кандидата в президенты.

Напомним, что очередные выборы главы республики состоятся 28 октября 2018 года. Ранее сайт kp.ru писал о том, что действующий президент страны Георгий Маргвелашвили уже решил не баллотироваться на второй срок.