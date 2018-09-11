2018-09-11T02:53:22+03:00
В мире

Глава МИД Палестины: Закрытие офиса ООП доказывает, что США – «эксклюзивный защитник» Израиля

Палестинский министр резко раскритиковал это решение американского госдепартамента
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеМинистр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики резко раскритиковал решение американского госдепартамента закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, назвав Соединенные Штаты «эксклюзивным покровителем» и защитником интересов Израиля.

«Закрытие офиса ООП вновь наглядно демонстрирует нам, что Америка является эксклюзивным покровителем, защищающим интересы Израиля. Это решение - пустые оправдания для ухода от личной ответственности тех, кто совершает военные преступления», - приводит его слова телеканал Al Mayadeen.

Палестинский министр добавил, что «США решили остаться в одиночестве, а международное сообщество должно справиться и без них».

Как ранее писал сайт kp.ru, госдеп решил закрыть диппредставительство частично признанного государства в качестве «наказания» Палестины за то, что она настаивает на расследовании в Международном уголовном суде (МУС) военных преступлений Израиля, в частности, речь идет о захвате палестинских территорий.

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