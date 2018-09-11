«МУС уже мертв для нас»: США пригрозили санкциями Международному уголовному суду

СЕГОДНЯ 04:38 2018-09-11T05:05:51+03:00

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник выступил с гневной речью, в которой пригрозил Международному уголовному суду (МУС) и его сотрудникам санкциями за расследование в отношении Штатов и Израиля.

«Если суд будет проводить расследования в отношении нас, Израиля или других союзников США, мы не останемся в стороне. Соединенные Штаты примут любые необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим незаконным судом», - сказал он, выступая перед членами американской консервативной политической группы «Общество Федералистов».

Это заявление Болтона прозвучало, в частности, в связи с тем, что МУС сейчас расследует преступления американских военных в Афганистане, передает агентство Reuters.

Советник Трампа стал перечислять шаги, которые Вашингтон может предпринять в отношении суда в Гааге: «Мы запретим судьям и прокурорам этого суда въезд на территорию Соединенных Штатов. Мы наложим арест на их активы в США, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству».

По его словам, аналогичные меры Штаты примут «в отношении любой частной компании или страны, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании граждан США». Кроме того, Вашингтон может «предпринять шаги» в СБ ООН, чтобы «лишить суд его широких полномочий», в частности – чтобы «МУС не имел юрисдикции над американцами и гражданами стран-союзников, которые не ратифицировали Римский статут».

«Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем оказывать никакого содействия МУС. Мы не присоединимся к МУС. Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас», - подытожил Болтон.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее госдеп решил закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в качестве «наказания» за сотрудничество с МУС. Комментируя этот шаг, глава палестинского МИД сказал, что США – «эксклюзивный защитник» интересов Израиля.