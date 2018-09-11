Погода в Москве на 11 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +23 градусов

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-11T06:56:23+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 11 сентября 2018 года. Как заметили специалисты, в настоящее время в столице уже ощущается наступление осени. Между тем во вторник воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов. Однако при этом в мегаполисе ожидается облачная погода с прояснениями. А местами даже не исключен небольшой дождь. Ветер же будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на среду, 12 сентября, столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также возможен небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году в Москве было зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. И действительно, первая неделя сентября больше напоминала лето: температура воздуха была на пять - семь градусов выше, чем положено по климатическим нормам.

Но уже 10 сентября погода в столице начала менять свой характер, приближая осень: небо затянуло облаками, а местами прошел небольшой дождь. Между тем, по прогнозам метеорологов, 20-градусное тепло не уйдет из мегаполиса еще десять дней.