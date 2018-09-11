В России стартовали крупные стратегические учения «Восток – 2018»

СЕГОДНЯ 06:33 2018-09-11T06:45:05+03:00

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Во вторник, 11 сентября, на полигоне Цугол в Забайкальском крае начались самые крупные в истории современной России стратегические учения «Восток – 2018», в которых принимают участие не только наши военнослужащие, но и воинские формирования Народно-освободительной армии Китая, а также Вооруженных сил Монголии.

«На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск (сил) «Восток – 2018», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в учениях примут участие около 300 тысяч российских военнослужащих, к маневрам привлечены более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Руководит учениями министр обороны России Сергей Шойгу.

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