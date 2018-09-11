Путин назвал доверительными отношения между Россией и Китаем

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-11T13:00:14+03:00

При этом президент РФ отметил рост товарооборота между Москвой и Пекином [видео]

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Во вторник, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин провел во Владивостоке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, в ходе переговоров, состоявшихся на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), глава нашего государства отметил, что между Москвой и Пекином сложились доверительные отношения в сфере политики, безопасности и обороны.

Путин и Си Цзиньпин об итогах переговоров.Президент России и председатель КНР обсудили развитие военно-технического сотрудничества

Кроме того, как подчеркнул российский лидер, это касается и торговли. По его словам, товарооборот между Россией и Китаем каждый год растет на 30%. «87 миллиардов в прошлом году, в этом году мы почти наверняка выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота», - цитирует Путина сайт Кремля.

Также президент РФ заметил, что Си Цзиньпин лично уделяет большое внимание развитию российско-китайских отношений, и признался, что рад возможности принять главу КНР в нашей стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 11 сентября, во Владивостоке стартовал ВЭФ-2018, завершится же форум 13 сентября. Причем впервые участие в мероприятии принимает председатель КНР Си Цзиньпин.