2018-09-11T13:04:38+03:00
Умные вещи

Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»

О сбое в работе «Яндекса» заявили жители ряда крупных российских городов
Дарья ИВАШКИНА
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Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»
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Во вторник, 11 сентября, интернет-пользователи начали жаловаться на сбой в работе «Яндекса».

Так, большинство юзеров (54%) не могут зайти в почту. «Есть некоторые трудности со входом в почту. Спасибо за сигнал», - говорится в Twitter «Яндекс. Почты». При этом там рекомендуется попробовать зайти в лайт-почту.

А 32% пользователей столкнулись с проблемами при попытке открыть сайт: когда они пытаются попасть на ресурс, у них возникает ошибка. Кроме того, еще 13% пожаловались на сервис онлайн-платежей «Яндекс.Деньги».

Причем больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов, сообщает сайте downdetector.ru.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июня пользователи также заявили о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекса».

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