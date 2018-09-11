Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»
Во вторник, 11 сентября, интернет-пользователи начали жаловаться на сбой в работе «Яндекса».
Так, большинство юзеров (54%) не могут зайти в почту. «Есть некоторые трудности со входом в почту. Спасибо за сигнал», - говорится в Twitter «Яндекс. Почты». При этом там рекомендуется попробовать зайти в лайт-почту.
А 32% пользователей столкнулись с проблемами при попытке открыть сайт: когда они пытаются попасть на ресурс, у них возникает ошибка. Кроме того, еще 13% пожаловались на сервис онлайн-платежей «Яндекс.Деньги».
Причем больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов, сообщает сайте downdetector.ru.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июня пользователи также заявили о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекса».