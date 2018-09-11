2018-09-11T14:05:28+03:00
Политика

Ушаков рассказал о возможности встречи Путина и Трампа во Франции

Переговоры могут пройти в Париже во время мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Дарья ИВАШКИНА
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Первые полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки 16 июляПервые полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки 16 июляФото: REUTERS
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Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что в настоящее время рассматривается возможность встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ноябре. По его словам, переговоры могут пройти в Париже, где на 11 ноября запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Между тем, как подчеркнул советник Путина, решение по данному вопросу еще не принято. «Я не знаю, я только могу сказать, что Трамп принял приглашение. Вот и все, а мы пока рассматриваем, потому что еще время есть», - цитирует Ушакова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Юрий Ушаков не исключил, что Путин и Трамп могут пересечься на площадке международных мероприятий. При этом он уточнил, что оба лидера планируют принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, а также в саммите АСЕАН в Сингапуре, намеченном на ноябрь этого года.

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