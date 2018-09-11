Кабмин предложил запретить военным разглашать данные о себе и сослуживцах

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-11T16:00:55+03:00

Речь идёт о запрете военным размещать в СМИ и интернете информацию о себе и других военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Государственную думу был внесен правительственный законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию о себе и своих сослуживцах. Речь идет о сведениях, в том числе, фото-, видеоматериалах и геолокации, которые могут раскрыть ведомственную принадлежность человека, данные о его служебной деятельности и работе воинских частей.

Необходимость внесения таких изменений в закон "О статусе военнослужащих" возникла на основе анализа деятельности Вооруженных Сил РФ. Выяснилось, что российские военные подразделения представляют особый интерес не только для спецслужб отдельных государств, но и для террористических и экстремистских организаций. Информация о них позже применяется для информационного и психологического воздействия, а также для формирования предвзятой оценки государственной политики.

"В целях нейтрализации указанного воздействия, соблюдения баланса между потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере, подготовлен указанный проект", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в думской электронной базе данных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в начале этого года Минобороны собиралось запретить российским военным пользоваться смартфонами с навигацией и камерой во время службы. Тогда современные мобильники предлагалось заменить самыми простыми кнопочными телефонами.