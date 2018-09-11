Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о "завербованном" дипломате в деле Скрипалей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о некоем российском дипломате, который якобы помог британским правоохранителям установить личности подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Я ничего не слышал", — цитирует РИА Новости политика.
Напомним, что ранее в британском таблоиде The Daily Express появилась информация о некоем сотруднике дипмиссии РФ в Риме под псевдонимом "Аполлон". По данным издания, мужчина был завербован королевскими спецслужбами вскоре после инцидента в Солсбери и с того момента, якобы передавал НАТО всю информацию о работе российской разведки. Утверждается, что именно он и помог Скотланд-Ярду идентифицировать возможных отравителей Скрипалей как Александра Петрова и Руслана Боширова.
Между тем, по данным, газеты The Mirror, у этих преступников были еще по меньшей мере четыре подельника, а вся банда называлась "Чистильщиками", передает сайт kp.ru.
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