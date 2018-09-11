В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-09-11T01:13:00+03:00

Источник в Скотланд-Ярде рассказал, что отравители экс-шпиона «Петров» и «Бошаров» действовали не в одиночку, а в составе хорошо подготовленной группы

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Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британию примерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза.

Четверка «чистильщиков» была направлена для помощи Петрову и Боширову на случай непредвиденных обстоятельств: дорожно-транспортного происшествия, внезапного появления полиции.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Как пишет британская пресса, Петров и Боширов были лишь исполнителями. Они должны были только нанести на ручку входной двери в доме Скрипаля отравляющее вещество. А вот сам яд , как полагают власти Британии, завезли в королевство по каналам российского посольства, так как дипломатическая почта не подлежит досмотру в аэропорту. И был в опасной посылке не один флакон с ядом, а сразу несколько. Петров и Боширов забрали контейнер в заранее оговоренном месте.

- Мы пока не знаем, где подозреваемые избавились от контейнера с нервно-паралитическим веществом, который они нанесли на дверную ручку, где на самом деле Дон Стерджесс и Чарли Роули нашли пузырек, из которого они отравились, и использовался ли в обоих случаях один и тот же флакон, - заявил журналистам представитель Скотланд-Ярда Нил Базу.

Распространенные британской полицией фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова.Фото: REUTERS

Кроме того, стало известно, что Петров и Боширов приезжали в Британию за полгода до отравления Скрипаля. У них и тогда были куплены две пары обратных билетов — на рейс поздним вечером 4 сентября и на ночной перелет в ночь на 5 сентября. Они воспользовались первым вариантом. Также до мартовского прилета в Великобританию пара подставных бизнесменов посетили Париж, Берлин, Амстердам и Женеву.

- У них было классическое прикрытие — богатые русские, заинтересовавшиеся собственностью в Британии, - сказал источник, приближенный к расследованию «дела Скрипалей», пишет британский таблоид Daily Mirror.

Сейчас СМИ высказывают предположения, что людей, скрывающихся под именами Александр Петров и Руслан Боширов, уже нет — их убили, дабы окончательно замести следы и сбить с толку следователей Скотланд-Ярда.

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Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

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