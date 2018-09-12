«Роскосмос» подозревает астронавтов США в порче российского корабля

СЕГОДНЯ 05:07 2018-09-12T05:07:41+03:00

Комиссия считает, что американцы могли намеренно просверлить «Союз», чтобы скорее вернуться на Землю

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Отверстие в боковом отсеке космического корабля «Союз МС-09» могли просверлить астронавты США. Эту версию инцидента на МКС в «Роскосмосе» рассматривают как основную.

Как передает газета «Коммерсант», специальная комиссия «Роскосмоса», которая ведет расследование разгерметизации космического корабля, запросила у NASA записи с камер видеорегистраторов и данные по медицинским показателям астронавтов. Вполне возможно, что диверсию американцы устроили, чтобы поскорее доставить на Землю заболевшего члена экипажа.

Как отмечает издание, если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины», и ситуация оказалась «намного сложнее, чем думали раньше».

Напомним, в ночь на четверг, 30 августа, была обнаружена утечка воздуха на МКС. Микротрещина была найдена в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09". Позже выяснилось, что отверстие было заделано специальным клеем.